Sakarya'daki Silahlı Saldırı: 5 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Sakarya'da Silahlı Saldırı Devam Ediyor

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 7 Şubat'ta gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi ise yaralanmıştı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar Kimler?

Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda gözaltına alınan B.Y. (31), M.Ş. (50), M.Ş. (42), Ü.B. (61) ve F.B. (32) adlı zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi. Aynı zamanda, gözaltına alınan şüphelilerden H.C. (65) emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayın Detayları

7 Şubat'ta Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde, Sapanca yönünde seyreden K.T. (20) idaresindeki 41 AKB 278 plakalı otomobile, bir başka araçtan ateş açılmıştı. Olayda yaralanan sürücü ve yanındaki Mert Elter (21) hastaneye kaldırılmış, ancak Elter yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının firari şüphelisi B.Y. ile onun kaçmasına ve saklanmasına yardım eden M.Ş., M.Ş., H.C., Ü.B. ve F.B.'yi gözaltına almıştı.