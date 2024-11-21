Sakarya'daki Yasa Dışı Dinleme Davasında Yargılama Devam Ediyor

Davada Yargılanan Sanıklar Açıklandı

Sakarya Emniyet Müdürlüğünde gerçekleşen yasa dışı dinleme davasında, eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile birlikte toplamda 10'u eski emniyet mensubu, 3'ü firari olmak üzere toplam 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşma Ayrıntıları

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Celse arasında mahkemeye sunulan belgelerin zapta geçirilmesinin ardından, cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti.

Sanıkların Talepleri

Söz alan sanıklar ve avukatları, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, eksik hususların tamamlanmasını istedi. Firari sanıklar hakkında yakalama kararının devamı ile esas hakındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verildi ve duruşma ertelendi.

İddianame Detayları

Sakarya'da görülen davada, Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay gibi isimlerin yer aldığı meslekten ihraç edilen 10 emniyet mensubunun yargılandığı "usulsüz dinleme" iddiaları üzerine Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili açılan dava birleştirildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 257 sayfalık iddianame'de, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "iftira", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" gibi bir dizi suçlamayla cezalandırılması talep ediliyor.

Diğer Dava Gelişmeleri

Firari sanık Murat Akça'nın eşi Deniz Akça'nın dosyası, 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince bozulması üzerine bu dava ile birleştirilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.