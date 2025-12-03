Sakarya Jandarma'dan Dolandırıcılığa Karşı Kırsal Bilgilendirme: 17 bin 146 Kişiye Ulaşıldı

Sakarya Jandarma'dan Dolandırıcılığa Karşı Kırsal Bilgilendirme

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla kırsal mahallelerde kapsamlı bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti (TDGH) çerçevesinde ekipler, kapı kapı dolaşarak vatandaşları bilgilendirdi ve uyardı.

Çalışmanın kapsamı

Ekipler çalışmalar kapsamında 411 konferans düzenledi, 17 bin 146 vatandaşı bilgilendirdi, 11 bin 220 broşür ve 2 bin 558 afiş dağıttı. Bilgilendirmelerde özellikle TOKİ başvuruları, değerinin altında konut-araç satışı ve faizsiz kredi vaadiyle yapılan dolandırıcılık girişimlerine dikkat çekildi.

Vatandaşa uyarılar

Jandarma, başvuruların yalnızca e-Devlet ve yetkili kurumlar üzerinden yapılması gerektiğini; sosyal medya yönlendirmelerine ve şifre talep eden kişilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Şüpheli durumlarda en yakın birime başvurulması veya 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması istendi.

