Sakarya Kaynarca'da otomobil ile motosiklet çarpıştı — 2 kadın hafif yaralandı

Kaynarca'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki 2 kadın hafif yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti, kaza inceleniyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:54
Kaza ve müdahale

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, Güven Mahallesi mevkiinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan otomobilin plakası 54 NA 915 olarak kaydedildi.

Meydana gelen kaza sonucunda motosiklette bulunan 2 kadın hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

