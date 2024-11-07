Sakarya Üniversitesi'nden Mustafa Varank'a Fahri Doktora Unvanı

Sakarya Üniversitesi, Mustafa Varank'a Fahri Doktora Verdi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank'a fahri doktora unvanı takdim etti. Tören, SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Rektör Hamza Al'dan Fahri Doktora Belgesi

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Varank'a bu onuru, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevindeki üstün çabaları nedeniyle verdi. Varank, cübbesini giyip yaptığı konuşmada, bu unvanı almaktan gurur duyduğunu dile getirerek, Rektör Al ve senato üyelerine teşekkür etti.

Sakarya Üniversitesi'nin Önemi

Varank, Sakarya Üniversitesi'nin araştırma olanakları, uluslararası projelerdeki başarısı ve sanayiyle işbirliği konusundaki yetkinliğine dikkat çekerek, Türkiye'nin öncü eğitim kurumlarından biri olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türk üniversitelerinin uluslararası yükseköğretim ile rekabet edebilir hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

Üniversitelerin Rolü ve Kalite Artışı

Varank, üniversitelerin bilgi ve teknolojinin üretiminde kritik bir rol oynadığını belirtti ve nitelik artırma hedeflerine vurgu yaptı. "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi iyi yetiştirmeliyiz," dedi. Eğitimde yapılan reformların, özellikle bilim ve sanayi alanındaki ilerlemeleri destekleyerek gençlerin yeteneklerini artırmayı hedeflediğini dile getirdi.

Güçlü Türkiye İçin Eğitim Vurgusu

Rektör Al, 21. yüzyılda rekabetçi ve yetkin bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çekti. Varank'ın fahri doktora ile bu hedefi destekleyen bir adım attıklarını belirterek, eğitimin önemine vurgu yaptı.

Tören, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Sakarya Üniversitesince (SAÜ) AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank'a (sağ 4) fahri doktora unvanı verildi.

Sakarya Üniversitesince (SAÜ) AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank'a (sağ 4) fahri doktora unvanı verildi.