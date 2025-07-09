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Sakarya ve Kocaeli'de Sıcak Havalara Karşı Serinleme Yöntemleri

Sakarya ve Kocaeli'deki yüksek sıcaklıklardan bunalanlar, parklarda ve plajlarda serinlemeyi tercih ediyor.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 15:26
Sakarya ve Kocaeli'de Sıcak Havalara Karşı Serinleme Yöntemleri

Sakarya ve Kocaeli'de Sıcak Hava Yoğunluğu

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği Sakarya ve Kocaeli bölgesinde yaşayanlar, serinlemek için park ve gölgelik alanlara yöneldiler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Sakarya'da en yüksek sıcaklık 38 derece olarak ölçüldü.

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlarda dinlenirken, güneşten korunmak isteyen bazıları şemsiye ve şapka ile dışarıda gezdi. Özellikle parkların çeşme başları yoğun ilgi gördü; bazı kişiler burada durarak serinleme fırsatı buldu.

Sıcak havadan etkilenen kuşlar da, Gar Meydanı'ndaki havuzdan su içerek susuzluklarını giderdi.

Kocaeli'deki Plajlar Dolu

Kocaeli'de de havanın 38 dereceyi bulması ile birlikte, serinlemek isteyenler mavi bayraklı plajlara akın etti. İzmit Körfezi'nde bulunan Altınkemer ve Ereğli Kumyalı plajlarının yanı sıra, Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Kumcağız, Miço, Kovanağzı ve Seyrek plajları yoğun ilgi gördü.

Sahilde bazı kişiler denize girerken, diğerleri şemsiye altında güneşten korunmayı tercih ettiler. Plaja gelenlerden Coşkun Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Havanın sıcak olması nedeniyle ailecek Ereğli Kumyalı Plajı'na geldik. Burada denizin ve güneşin tadını çıkarıyoruz," dedi.

Bir diğer plaj ziyaretçisi Şaban Sangül ise, Altınkemer Plajı'nda hissedilen sıcaklığın 40 derecenin üzerinde olduğunu belirterek, "Serinlemek için her dakika denize giriyorum. Saat 09:00'da plaja geliyorum ve 14:00'e kadar yüzüyorum. Serinlemenin en güzel yolu, denize girmek. Hem spor yapıyorum hem de güzel vakit geçiriyorum," ifadelerini kullandı.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde...

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayanlar, serinlemek için park ve gölgelik alanlar ile plajları tercih etti.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde...

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayanlar, serinlemek için park ve gölgelik alanlar ile plajları tercih etti.

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