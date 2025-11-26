Salihli'de Ritm Atölyesiyle Şehit Aileleri ve Gazilere Destek

Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam programı kapsamında etkinlikler yoğun ilgi gördü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam' programı kapsamında, Salihli Sosyal Hizmet Merkezinde şehit aileleri ve gazilere yönelik Ritm Atölyesi ile Psikolojik Sağlamlık ve Farkındalık Atölyeleri düzenlendi.

Etkinlikler, şehit aileleri ve gaziler arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi, birlik ve beraberlik duygusunu artırmayı ve katılımcıların yaşadığı duygusal yükü hafifletmeye katkı sağlamayı amaçladı. Program kapsamında gerçekleşen atölyeler yoğun ilgi çekti ve katılımcılardan olumlu geri dönüş aldı.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan Ritm Atölyesini ziyaret etti. Kaymakam Güldoğan, şehit aileleri ve gazilere yönelik hizmetlerin artırılması ve niteliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, sanatın iyileştirici gücüne dikkat çekti. Ayrıca programdaki ailelerin memnuniyetini gözlemlemekten duyduğu memnuniyeti ifade etti ve bu tür sosyal destek çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Ziyarete, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç ile İl Müdür Yardımcısı Hasan Olcay da katıldı. Etkinlikler, kentteki sosyal destek ağlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların bir parçası olarak değerlendirildi.

