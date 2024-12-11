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Şam'da Gönüllü Gençler Sokakları Temizliyor

Şam'da gönüllü gençler, Baas rejiminin devrilmesinin ardından sokakları temizlemek için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 14:05
Şam'da Gönüllü Gençler Sokakları Temizliyor

Şam'da Gönüllü Gençlerden Temizlik Hareketi

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından, başkent Şam'da gönüllü gençler sokakları temizlemeye başladı. Gençler, başta Mezze olmak üzere çeşitli mahallelerde bir araya gelerek, devrilen Beşşar Esed rejimi döneminde bakımsız kalan bölgelerin temizliği için harekete geçti.

Belediye hizmetlerinin henüz başlamadığı Şam'da, sokakların temizliğini üstlenen gönüllüler, çevredeki çöpleri topladı ve sokakları süpürdü. Gönüllülerin bir araya gelmesini organize eden Leys Şeyh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son günlerde sokaklarda görevliler çalışmıyor. İnsanlar dışarda temiz sokaklarda gezebilsinler diye arkadaşlarımızla bir araya geldik. Yabancı cisimler insanlara zarar vermesin diye temizliyoruz," dedi.

Gençlerin Temizlik İsteği

Gönüllü gençlerden Yasemin Seydo da sokakları temiz görmek istedikleri için arkadaşlarıyla bu projeye katıldıklarını ifade etti. Mezze'de yaşayan Ahmet Gadah ise, "Çocukların temizlik yapmalarını görünce çok mutlu oldum. Bu çocuklar Suriye'nin geleceği. Suriye'nin hayatı bu gençlerimizin elinde. Tüm gençlerin sokaklarına, topraklarına sahip çıkması gerekiyor," dedi. Gadah, gönüllü gençlere tatlı ikram etti.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından, başkent Şam'da, gönüllü gençler sokakları...

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından, başkent Şam'da, gönüllü gençler sokakları temizlemeye başladı. Şam'da gönüllü gençler, başta Mezze olmak üzere çeşitli mahallelerde bir araya geldi.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından, başkent Şam'da, gönüllü gençler sokakları...

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından, başkent Şam'da, gönüllü gençler sokakları temizlemeye başladı. Şam'da gönüllü gençler, başta Mezze olmak üzere çeşitli mahallelerde bir araya geldi.

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