Samandağ'da Hapis Cezasıyla Aranan A.Y. Tutuklandı — 2.68 gram Esrar Ele Geçirildi

Samandağ'da Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Tutuklandı
Hatay Emniyetinin çalışması sonucu A.Y. yakalandı
Hatay’ın Samandağ ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Y. adlı şahıs yakalandı.
Samandağ Yeni Mahallede durdurulan araçta yapılan aramada şüphelinin üzerinde 2.68 gram esrar maddesi ele geçirildi ve şahıs gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan A.Y., ceza evine gönderildi.
