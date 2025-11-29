Samandağ'da Hapis Cezasıyla Aranan A.Y. Tutuklandı — 2.68 gram Esrar Ele Geçirildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Y., 2.68 gram esrarla yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 11:03
Samandağ'da Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Tutuklandı

Hatay Emniyetinin çalışması sonucu A.Y. yakalandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Y. adlı şahıs yakalandı.

Samandağ Yeni Mahallede durdurulan araçta yapılan aramada şüphelinin üzerinde 2.68 gram esrar maddesi ele geçirildi ve şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan A.Y., ceza evine gönderildi.

