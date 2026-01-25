Samet Düvencioğlu TÜGİK Yüksek İstişare Kurulu'na Seçildi

YEGİAD Başkanı Samet Düvencioğlu, TÜGİK 7. Olağanüstü Genel Kurulu'nda Yüksek İstişare Kurulu Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:21
Genel Kurulda YEGİAD'ın Temsili

Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) 7. Olağanüstü Genel Kurulu, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Yenişehir Genç İş Adamları Derneği (YEGİAD) yönetimi ve delegeleriyle geniş katılım sağladı.

Düvencioğlu'nun Yeni Görevi ve Hedefleri

YEGİAD Başkanı Samet Düvencioğlu, TÜGİK Yüksek İstişare Kurulu Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi. Düvencioğlu, "Yeni yönetim kurulu ile birlikte, girişimci iş insanlarımızın sorunlarına çözüm üretmek ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sunmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu görev, sadece şahsımın değil, YEGİAD ailesinin ve Bursa’nın başarısıdır" diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

