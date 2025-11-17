Samsun'a Dünya Standartlarında Yeni Halk Sağlığı Laboratuvarı ve İl Sağlık Müdürlüğü

Samsun’un sağlık altyapısını güçlendirecek yeni adım kapsamında, kentin ve bölgenin gereksinimini karşılayacak Yeni Halk Sağlığı Laboratuvarı ile İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binasının yer teslimi törenle gerçekleştirildi.

Yer teslim töreni ve amaç

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında; Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen yatırımların şehir genelinde hız kesmeden sürdüğü, yeni laboratuvar ve müdürlük binasının Samsun’a dünya standartlarında bir referans merkezi kazandıracağı vurgulandı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras’ın açıklaması

Uzm. Dr. Mustafa Uras yatırımların ilin her noktasına yayıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Şehrimizde Cumhurbaşkanımız öncülüğünde, Sağlık Bakanlığımızın desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında yenilenmeyen ya da inşaatı devam etmeyen bir bölgemiz yok. İlçelerimizin tamamı sağlık yatırımı anlamında adeta bir şantiye gibi. Terme, Salıpazarı, Çarşamba, Bafra, Bafra Ağız ve Diş Sağlığı, 19 Mayıs, Kavak, Havza, Lâdik, Vezirköprü devlet hastanelerimiz tamamlandı, Alaçam-Yakakent, Atakum, Tekkeköy, Ayvacık Devlet Hastanelerimizin inşaat süreçleri devam ediyor. Şimdiki Sağlık Müdürlüğü binamızın bulunduğu alanda yapılacak İlkadım Devlet Hastanesi inşaatımız ise ihale sürecinde. Bölgemizin sağlıktaki yıldızı Samsun Şehir Hastanemiz de hizmete girmek üzere. Bu sağlık yatırımlarımızdan sonra şimdi de tetkik ve tedavi süreçlerinin önemli bir ayağı olan, özellikle pandemi döneminde önemi daha iyi anlaşılan Halk Sağlığı Laboratuvarımızın ihale süreci tamamlandı ve binanın yer teslimini yüklenici firmaya gerçekleştirdik. 1978 yılında yapılan ve 2 bin 700 m2 kapalı alanda kısıtlı fiziki imkanlarla sadece Samsun’a değil, ülkemizdeki birçok farklı ile tetkik imkânı sunan Halk Sağlığı Laboratuvarımızı ve ona entegre olarak yapılacak İl Sağlık Müdürlüğü binamızı 599 milyon TL’lik bir yatırımla, 550 günde Samsunumuza yakışır nitelikte, dünya standartlarında yeniden inşa edeceğiz"

Yatırımın hedefleri ve kazanımları

Uras, yeni yatırımın üç ana kazanım sağlayacağını belirtti: Samsun’un ülke genelinde örnek bir referans laboratuvara kavuşması; mevcut müdürlük binası alanının İlkadım Devlet Hastanesi olarak şehre kazandırılması; ve daha nitelikli, modern bir idari merkez binasının hizmete alınması.

Törene katılanlar

Törene; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Bekir Şahin, Destek Hizmetleri Başkanı Arslan Kayhan, Personel Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Hüseyin Yalçın Büyükkarabacak, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Kemal Serhan Sandıkçı, Başkan Yardımcıları Özcan Şenyurt, Ahmet Genç ve Uzman Nurcan Ayvaz, müdürlük yöneticileri, teknik ekip ve yüklenici firma temsilcileri katıldı.

