Samsun Alaçam'da Jandarma 6 Kişiyi İzinsiz Kazıda Suçüstü Yakaladı

Olayın Detayları

Samsun'un Alaçam ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, H.Ş'ye (59) ait arazide izinsiz kazı yaptığı iddia edilen kişiler suçüstü yakalandı.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, kazı yapılan alanda müdahale ederek 6 şüpheliyi faaliyet halindeyken ele geçirdi. Operasyon sırasında kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

6 şüpheli gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, bölgedeki denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.