Samsun Atakum Çatmoluk'ta Hayvan Barınağı Protestosu: Mahalleliler Traktörle Alanı Kapattı

Çatmoluk Mahallesi sakinleri, Atakum Belediyesi'nin orman arazisinde planlanan hayvan barınağına tepki gösterip traktörle yolu kapattı; jandarma güvenlik önlemi aldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 11:56
Samsun Atakum Çatmoluk'ta Hayvan Barınağı Protestosu: Mahalleliler Traktörle Alanı Kapattı

Samsun Atakum Çatmoluk'ta Hayvan Barınağı Protestosu

Samsun'un Atakum ilçesinde Çatmoluk Mahallesi sakinleri, Atakum Belediyesi tarafından Çatmoluk Mahallesi'nde belirlenen orman arazisine yapılması planlanan hayvan barınağına tepki gösterdi. Bölge halkı, projeye itiraz ederek traktörlerle alanı kapattı.

Olayın ayrıntıları

Mahalle sakinleri, barınağın mahallelere çok yakın olduğunu, orman içindeki suyun kirlenebileceğini ve hayvan otlatmalarına engel olacağını belirterek yapımın iptal edilmesini talep ediyor. Vatandaşlar, alana giden belediyeye ait iş makinelerini ve ekiplerin çalışma yapmasını traktörle kapatarak engelledi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Alanda görev yapan ve jandarmaya ait TOMA ile güvenlik sağlanırken, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Sezer Avcı vatandaşları ikna etmeye çalıştı; ancak bekleyiş sürüyor.

Mahalle sakinlerinin talepleri

Bölgedeki Sarayköy Mahallesi sakinlerinden Hacıkurt Agçe, gazetecilere yaptığı açıklamada alanın 16 mahallenin grup yolu ve 3 mahallenin kesiştiği noktada bulunduğunu söyledi. Agçe, muhatap bulamadıklarını öne sürerek şunları dile getirdi:

"Atakum Belediye Başkanı'nı göremiyoruz. Yetkili de yok. Belediye özellikle burayı istiyor. Sebep ne? Burada yatırım maliyetinin düşüklüğü, yolun, elektriğin yakın olması. Burası meskun mahal. Buradaki halkı kimse kale almıyor."

Gelişmeler

Mahalle sakinlerinin eylemi ve jandarmanın bölgedeki güvenlik önlemleri devam ederken, belediye ekiplerinin çalışması henüz başlamadı. Protesto ve yetkililer arasındaki görüşmeler takip ediliyor.

Samsun'un Atakum il­çe­sin­de Çatmoluk Ma­hal­lesi sa­kin­le­ri, Atakum Belediyesince yapılması...

Samsun'un Atakum il­çe­sin­de Çatmoluk Ma­hal­lesi sa­kin­le­ri, Atakum Belediyesince yapılması planlanan hayvan barınağını pro­tes­to etmek için traktörle alanı kapattı.

Samsun'un Atakum il­çe­sin­de Çatmoluk Ma­hal­lesi sa­kin­le­ri, Atakum Belediyesince yapılması...

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı
2
UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor
3
Eskişehir'de Mihalgazi kara yolunda anne ayı ve 2 yavrusu görüntülendi
4
ABD'den İranlı Diplomatlara New York'ta Alışveriş Kısıtlaması
5
Malavi'de Chakwera Destekçileri Erken Seçim Sonuçlarını Protesto Etti
6
Fas-İspanya İlk Yeşil Deniz Hattı: Elektrikli Gemilerle 2027'de Sefer
7
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek