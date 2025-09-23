Samsun Atakum Çatmoluk'ta Hayvan Barınağı Protestosu: Mahalleliler Traktörle Alanı Kapattı

Samsun Atakum Çatmoluk'ta Hayvan Barınağı Protestosu

Samsun'un Atakum ilçesinde Çatmoluk Mahallesi sakinleri, Atakum Belediyesi tarafından Çatmoluk Mahallesi'nde belirlenen orman arazisine yapılması planlanan hayvan barınağına tepki gösterdi. Bölge halkı, projeye itiraz ederek traktörlerle alanı kapattı.

Olayın ayrıntıları

Mahalle sakinleri, barınağın mahallelere çok yakın olduğunu, orman içindeki suyun kirlenebileceğini ve hayvan otlatmalarına engel olacağını belirterek yapımın iptal edilmesini talep ediyor. Vatandaşlar, alana giden belediyeye ait iş makinelerini ve ekiplerin çalışma yapmasını traktörle kapatarak engelledi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Alanda görev yapan ve jandarmaya ait TOMA ile güvenlik sağlanırken, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Sezer Avcı vatandaşları ikna etmeye çalıştı; ancak bekleyiş sürüyor.

Mahalle sakinlerinin talepleri

Bölgedeki Sarayköy Mahallesi sakinlerinden Hacıkurt Agçe, gazetecilere yaptığı açıklamada alanın 16 mahallenin grup yolu ve 3 mahallenin kesiştiği noktada bulunduğunu söyledi. Agçe, muhatap bulamadıklarını öne sürerek şunları dile getirdi:

"Atakum Belediye Başkanı'nı göremiyoruz. Yetkili de yok. Belediye özellikle burayı istiyor. Sebep ne? Burada yatırım maliyetinin düşüklüğü, yolun, elektriğin yakın olması. Burası meskun mahal. Buradaki halkı kimse kale almıyor."

Gelişmeler

Mahalle sakinlerinin eylemi ve jandarmanın bölgedeki güvenlik önlemleri devam ederken, belediye ekiplerinin çalışması henüz başlamadı. Protesto ve yetkililer arasındaki görüşmeler takip ediliyor.

