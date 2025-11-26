Samsun Atakum'da silahlı saldırının azmettiricisi O.Y. tutuklandı

Samsun Atakum'da silahlı saldırının azmettiricisi tutuklandı

Olayın gelişimi

Olay, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, V.Y. (35)'ye ait araca, H.K.T. (19) tarafından silahla ateş açıldı. Saldırının ardından kaçmaya çalışan şüpheli, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yaya devriye ekipleri tarafından olay yerinde suçüstü yakalandı.

Yapılan incelemede, aracın arka camı ile sol arka tamponunda mermi isabetleri tespit edildi.

Gözaltı ve adli süreç

Gözaltına alınan H.K.T.'nin ifadesinde, bu eylemi 190 bin TL karşılığında gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkemece 7 gün önce tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla 5 gün önce adliyeye sevk edilen S.N.S. adlı genç kız ise, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Azmettirici O.Y.'nin yakalanması

Silahlı saldırıyı azmettirdiği iddia edilen ve firarda bulunan O.Y., polis tarafından yakalanarak bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen O.Y., nöbetçi mahkemeye verdiği ifadenin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

