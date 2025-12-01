Samsun Büyükşehir’in otobüs filosu %25 arttı: 45 yeni araç

Samsun Büyükşehir’in otobüs filosu güçlendi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, göreve geldikleri günden bu yana filoya kazandırılan yeni otobüslerle toplu taşımadaki araç sayısının arttığını açıkladı. Döneminde şehre kazandırılan 45 yeni otobüs ile hizmet kalitesinin ve yolcu taşıma kapasitesinin yükseltildiği belirtildi.

Yeni otobüsler ve kapasite

Büyükşehir Belediyesi tarafından teknik kapasitenin ve araç filosunun güçlendirilmesi çerçevesinde filoya eklenen 20 adet 146 yolcu kapasiteli körüklü otobüs ile 25 adet 12 metrelik, engelli erişimine uygun alçak tabanlı solo tipi otobüs sayesinde kent içi toplu taşıma filosu daha da kuvvetlendi. Yeni otobüsler, Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan SAMULAŞ A.Ş. tarafından verilen hizmette mevcut yolcu taşıma kapasitesinin artmasını sağladı.

Göreve geldiğimiz günden bugüne filomuza kazandırdığımız yeni otobüslerle toplu taşımada yer alan otobüs sayımızı yüzde 25 oranında artırdık. Yeni otobüslerimizle hizmet kalitesini yükseltirken bir yandan da yolcu taşıma kapasitemizi de artırıyoruz

Başkan Halit Doğan'ın değerlendirmesi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, toplu taşıma hizmetinin daha kaliteli ve konforlu hale getirilmesi için göreve gelir gelmez hızlı adımlar attıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İlk olarak Ekim 2024’te 10 adet körüklü otobüsümüzü alarak işe başlamıştık. Ardından bu yıl içinde 25 adet 12 metrelik solo tipi otobüslerimizi aldık ve sonrasında yine 10 körüklü otobüsümüzün daha alımını yaptık. Yeni alınan otobüslerimizle toplu taşıma sistemimizde hizmet veren otobüs sayısı 221’e yükseldi. 44 hat güzergahında otobüslerimizle her gün binlerce insanımızı kentimizin farklı noktalarına ulaştırıyoruz. Sunduğumuz hizmet kalitesini daha da yukarı taşımak en önemli hedefimiz. Bu amaç doğrultusunda tüm ekiplerimizle birlikte gayretle çalışıyoruz. Yeni aldığımız otobüslerimizle birlikte toplu taşıma hizmetimizden yararlanan vatandaşlarımızın memnuniyetini duymak bizleri oldukça mutlu ediyor. Hemşehrilerimize her alanda daha iyi hizmet sunmak için gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz"

Belediye, "Konforlu ve hızlı ulaşım" hedefi doğrultusunda kalite standartlarını yükseltmeyi ve toplu taşıma yatırımlarını sürdürmeyi amaçlıyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KENT İÇİ TOPLU TAŞIMA HİZMETİNİN DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU BİR ŞEKİLDE YAPILMASINI SAĞLAMAK İÇİN CİDDİ ADIMLAR ATILDI. ULAŞIM HİZMETİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEK ADINA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRDÜKLERİNİ BELİRTEN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN, "GÖREVE GELDİĞİMİZ GÜNDEN BUGÜNE FİLOMUZA KAZANDIRDIĞIMIZ YENİ OTOBÜSLERLE TOPLU TAŞIMADA YER ALAN OTOBÜS SAYIMIZI YÜZDE 25 ORANINDA ARTIRDIK. YENİ OTOBÜSLERİMİZLE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTİRKEN BİR YANDAN DA YOLCU TAŞIMA KAPASİTEMİZİ DE ARTIRIYORUZ" DEDİ.