Samsun Çarşamba'da Bankadan Silahlı Soygun: Şüpheli K.O. 43 Bin Lira ile Yakalandı

Samsun Çarşamba'da bankadan silahlı soygun: Şüpheli kısa sürede yakalandı

Olayın ayrıntıları ve emniyetin müdahalesi

Alınan bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir banka şubesinde güvenlik görevlisinin yerinde olmadığı sırada meydana gelen olayda K.O. şüpheli davranış sergileyerek gişe görevlisine doğru yaklaştı.

Gişe görevlisine kurusıkı tabanca doğrultan K.O., uzattığı poşete para koymasını istedi. Şüpheli, yaklaşık 43 bin lira alarak bankadan uzaklaştı ve kaçışı sırasında tabancayı bir çöp kutusuna attı.

Olayın bildirilmesi üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüpheliyi parayla birlikte yakaladı. Yapılan araştırmada K.O.'nun ilçede esnaf olduğu ve yüklü miktarda borcu bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

