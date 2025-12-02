Samsun'da 11 Yaşındaki Yunus, Köpek Saldırısı Sonrası Enfeksiyonu Atlattı

Samsun'da 11 yaşındaki Yunus, köpek saldırısı sonrası sağlığına kavuştu

Samsun'da geçen yaz meydana gelen saldırıda omzunun bir bölümü kopan 11 yaşındaki Yunus Aksoy, aylar süren tedavi ve enfeksiyon mücadelesinin ardından yeniden sağlığına kavuştu. Derin doku enfeksiyonu ve felç riski taşıyan yaralanma, yapılan cerrahi müdahaleler ve uzun süreli antibiyotik tedavisiyle atlatıldı.

Uzman doktorun açıklaması

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Beyhan Bülbül ve ortopedi ekibinin yürüttüğü tedaviyle Yunus’un sağlığı düzeldi. Dr. Bülbül, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yunus, sağ omzunda derin doku enfeksiyonu gelişen köpek ısırığı şikâyetiyle bize başvurmuştu. Ortopedi bölümü yara yerine ameliyathane şartlarında müdahale etti, temizledi. Yara alanı oldukça enfekte görünüyordu. Yara kültüründe dirençli bir mikroorganizma üredi. Altı haftalık antibiyotik tedavisinin ardından yara tamamen iyileşti. Yunus şu anda okuluna devam ediyor. Ek bir komplikasyon gelişmedi ve enfeksiyonu atlatmış durumda. Herhangi bir şikâyeti de yok"

Yunus'un durumu ve duyguları

Yunus Aksoy, saldırı sonrası yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Şu an durumum çok iyi. Arkadaşlarımla oyun oynayabiliyorum. Voleybol maçlarına gidiyoruz. Omzum iyileşti; yazı yazabiliyorum, ders yapabiliyorum. Okul voleybol takımımla Çarşamba ilçe birincisi olduk. Kendimi çok iyi hissediyorum. Arkadaşlarımla yeniden birlikte olduğum için çok mutluyum."

Olayın geçmişi

Olay, 25 Temmuz Cuma günü yaşandı. Yunus Aksoy, arkadaşının evinin önünde top oynadıktan sonra bisikletiyle evine dönerken sahipli bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpek, kaçmaya çalışan çocuğu önce kalçasından, ardından sırtından ve son olarak da omzundan ısırdı. Saldırı sırasında Yunus’un omzundaki et parçasının koptuğu ve çocuğun ağır yaralandığı belirtildi. İlk müdahale için Yunus önce Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sonuç: Yapılan operasyonlar ve yaklaşık 6 haftalık antibiyotik tedavisiyle enfeksiyon kontrol altına alındı; Yunus kolunu rahatça kullanmaya başladı ve günlük hayatına döndü.

