Samsun'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılı anıldı

Samsun'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılında Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenlendi; AFAD ekipleri ve gönüllüler etkinlikte yer aldı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 22:26
Samsun'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılı anıldı

Samsun'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılı anma programı düzenlendi

Samsun'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılında, hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Etkinlik, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve AFAD işbirliğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi.

Etkinlikte sergi ve bilgilendirme stantları

Anma programında arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan malzeme ve ekipmanlar vatandaşların beğenisine sunuldu. Kurulan stantlarda deprem farkındalığı üzerine bilgilendirme yapıldı ve gönüllülük çalışmaları tanıtıldı.

AFAD yetkilisinin değerlendirmesi

Samsun AFAD Müdür Vekili İsa Çolak, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin derin izler bıraktığını belirterek, deprem anının kısa sürede çok sayıda hayatı etkilediğine dikkat çekti. Çolak, '26 yıl önce yaşanan acı, afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor' dedi ve AFAD olarak tedbirlerin artırıldığını vurguladı.

Çolak ayrıca kentte 23 bin 870 temel AFAD gönüllüsünün bulunduğunu aktardı ve depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Stant açan kurumların gönüllü kuruluşlar olduğunu belirten Çolak, bu kuruluşların olası bir afet durumunda destek için hazır bulunduğunu, anmanın aynı zamanda gönüllülüğü teşvik etmek amacı taşıdığını söyledi.

