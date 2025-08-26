DOLAR
Samsun'da 45 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi — 1 Gözaltı

İlkadım'da düzenlenen operasyonda çatı katında kömür çuvalları ve çöp torbalarına gizlenmiş 45 bin sentetik hap ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 13:17
Narkotik ekiplerinden İlkadım'da operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli Y.G.S (27)'nin İlkadım ilçesindeki ikametine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, çatı katı bölümünde kömür çuvalları ve çöp torbaları arasına gizlenmiş halde 45 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı Y.G.S (27) emniyete götürüldü.

