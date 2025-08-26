Samsun'da 45 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi — 1 Gözaltı

Narkotik ekiplerinden İlkadım'da operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli Y.G.S (27)'nin İlkadım ilçesindeki ikametine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, çatı katı bölümünde kömür çuvalları ve çöp torbaları arasına gizlenmiş halde 45 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı Y.G.S (27) emniyete götürüldü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 45 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.