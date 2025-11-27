Samsun'da 'Aile Yılı' Kapsamında İki Önemli Çalıştay

Samsun Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve Samsun Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde, 'Aile Yılı' programı çerçevesinde iki ayrı çalıştay gerçekleştirildi. Güçlü Aile Güçlü Samsun mottosuyla ilerleyen etkinlikler, alanında uzman konuşmacıların katılımıyla geniş bir perspektif sundu.

Aile ve Medya Çalıştayı

Aile ve Medya Çalıştayı, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı kapsamında aile-çocuk-medya ilişkisini merkeze aldı. Oturumlarda dijital bağımlılık, medya kaynaklı suç ve riskler, medya ve hukuk ilişkisi ile medyanın bireysel ve toplumsal sağlık üzerindeki etkileri detaylı biçimde ele alındı. Çalıştay, aile–medya etkileşimine dair kapsamlı değerlendirme ve öneri platformu oluşturdu.

Aile Dostu Şehir Çalıştayı

Aile Dostu Şehir Çalıştayı ise kent yaşamında ailelerin ihtiyaç ve beklentilerini merkeze alarak, şehir planlamasında aile odaklı yaklaşımlar geliştirmeyi hedefledi. Kamu kurumları, akademisyenler, sosyologlar ve yerel yönetim uzmanlarının katıldığı oturumlarda; kent mekânlarının aile dostu tasarımı, sosyal ve kültürel hizmetlerin aile merkezli planlanması, insan odaklı şehir yaklaşımları, aile güvenliği ve sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gibi başlıklar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Her iki çalıştaydan elde edilen çıktılar, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların aile politikalarını güçlendirecek ve stratejik planlama süreçlerine önemli katkılar sağlayacak şekilde raporlanacak.

