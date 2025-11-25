Samsun'da Bakıcı 8 Bin TL'lik Montu Üzerine Giyip Çaldı — Tutuklandı

Samsun

İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde yaşayan 87 yaşındaki G.Ç.'nin evine bakıcı olarak giden 55 yaşındaki K.Y., iddiaya göre içinde cüzdan ve 8 bin TL bulunan montu kendi montunun üzerine giyerek evden ayrıldı. Montun çalındığını fark eden G.Ç., olayı polise bildirdi.

Kalmaya yeri olmadığı ve sokakta yaşadığı öğrenilen K.Y., yaşlı adamın evinde yatılı kalıp bakıcılık yapması için para konusunda anlaşamadı. İddiaya göre ikili arasında çıkan tartışmanın ardından, alkollü olduğu belirtilen K.Y. montu alıp evden çıktı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, G.Ç.'nin ihbarı üzerine kısa sürede K.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen K.Y., ifadesinde: "Dışarda kaldığım için üşümemek amacıyla montu aldım. İçinde para olduğunu bilmiyordum. Montun cebinde parayı bilseydim montu değil, sadece parayı alırdım" dedi.

Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan K.Y., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

