Samsun'da BİLSEM Öğretmenlerine 'HERTZ' Haberleşme ve Radyo Teknolojileri Eğitimi Başladı

Samsun'da BİLSEM Öğretmenleri için HERTZ Projesi Açıldı

Atakum Bilim Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programı ile "BİLSEM Öğretmenleri için HERTZ: Haberleşme, Eğitim ve Radyo Teknolojileri Zirvesi" projesi resmen başladı.

Projenin amacı ve kapsamı

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yürütülen projede, haberleşme alanındaki gelişen teknolojiler ele alındı. Projenin temel hedefi; bu alanda karşılaşılabilecek problemlere çözüm üretmek, bilgi birikimini ve yetişmiş insan gücünü artırmak amacıyla BİLSEM öğretmenlerine eğitim vermek olarak açıklandı.

Program çerçevesinde amatör telsizcilik, anten ve haberleşme teknolojileri gibi konular çeşitli etkinliklerle öğretilecek. Çalışmayla öğretmenlerin, zenginleştirilmiş etkinliklerle özel yetenekli öğrencilerin ufkunu açacak yeni bilgiler öğrenmeleri hedefleniyor.

Destekçiler ve kabul

TÜBİTAK programlarına kabul edilen proje; Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme AŞ, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından desteklenecek.

Katılımcılar ve proje yürütücüsü

Projede BİLSEM'lerde görev yapan fizik, fen bilgisi, teknoloji tasarım ve bilişim öğretmenlerinin yer aldığı belirtildi. Projeye 24 öğretmenin katıldığı açıklandı.

Proje yürütücüsü Ceren Tüylü, projenin öğretmenlere yönelik olduğunu ancak dolaylı yoldan çocukların eğitimine katkı sağlayacağını vurguladı. Tüylü, konu hakkında şunları aktardı: "Öğrencilerin ileride seçecekleri meslekler için bu tarz farklı çalışmalar yapıyoruz. Onları teknolojiye yönlendirerek kablosuz haberleşme teknolojileriyle ilgili çalışmalar yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Eğitim programı öğretmenlerimize yönelik olsa da öğretmenler kendi kurumlarına döndüğünde ortaokuldan lise seviyesine kadar öğrencilerimizi etkileyecek. Bu çalışmaların, öğrencilerin üniversite tercihlerini bile yönlendireceğini düşünüyoruz. Türkiye'nin her bölgesinden katılımcılarımız var. Hepsi de çok istekliydi. Ancak sınırlı kontenjan nedeniyle eleme yapmak zorunda kaldık. Çok fazla başvuru oldu. İnşallah sonraki projelerde öğretmen branşlarımızı güncellemeyi planlıyoruz."

Açılışta kimler vardı?

Açılış programına TÜRKSAT Toptan Satış Müdürü Mustafa Öner Dikdere katılarak öğretmenlere ve öğrencilere başarı diledi. Programa ayrıca Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Yetik de katıldı.

Samsun Atakum Bilim ve Sanat Merkezi'nde, "BİLSEM Öğretmenleri için HERTZ: Haberleşme, Eğitim ve Radyo Teknolojileri Zirvesi" projesinin açılış programı gerçekleştirildi. TÜRKSAT Toptan Satış Müdürü Mustafa Öner Dikdere (sol 2) ve Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Yetik (sağ 3) açılış programına katıldı.