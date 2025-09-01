DOLAR
41,11 0,17%
EURO
48,21 -0,14%
ALTIN
4.588,4 -0,56%
BITCOIN
4.464.069,33 0,47%

Samsun'da BİLSEM Öğretmenlerine 'HERTZ' Haberleşme ve Radyo Teknolojileri Eğitimi Başladı

Atakum Bilim Sanat Merkezi'nde başlayan HERTZ projesiyle 24 BİLSEM öğretmenine amatör telsizcilik, anten ve haberleşme teknolojileri eğitimi verilecek.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 13:54
Samsun'da BİLSEM Öğretmenlerine 'HERTZ' Haberleşme ve Radyo Teknolojileri Eğitimi Başladı

Samsun'da BİLSEM Öğretmenleri için HERTZ Projesi Açıldı

Atakum Bilim Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programı ile "BİLSEM Öğretmenleri için HERTZ: Haberleşme, Eğitim ve Radyo Teknolojileri Zirvesi" projesi resmen başladı.

Projenin amacı ve kapsamı

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yürütülen projede, haberleşme alanındaki gelişen teknolojiler ele alındı. Projenin temel hedefi; bu alanda karşılaşılabilecek problemlere çözüm üretmek, bilgi birikimini ve yetişmiş insan gücünü artırmak amacıyla BİLSEM öğretmenlerine eğitim vermek olarak açıklandı.

Program çerçevesinde amatör telsizcilik, anten ve haberleşme teknolojileri gibi konular çeşitli etkinliklerle öğretilecek. Çalışmayla öğretmenlerin, zenginleştirilmiş etkinliklerle özel yetenekli öğrencilerin ufkunu açacak yeni bilgiler öğrenmeleri hedefleniyor.

Destekçiler ve kabul

TÜBİTAK programlarına kabul edilen proje; Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme AŞ, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından desteklenecek.

Katılımcılar ve proje yürütücüsü

Projede BİLSEM'lerde görev yapan fizik, fen bilgisi, teknoloji tasarım ve bilişim öğretmenlerinin yer aldığı belirtildi. Projeye 24 öğretmenin katıldığı açıklandı.

Proje yürütücüsü Ceren Tüylü, projenin öğretmenlere yönelik olduğunu ancak dolaylı yoldan çocukların eğitimine katkı sağlayacağını vurguladı. Tüylü, konu hakkında şunları aktardı: "Öğrencilerin ileride seçecekleri meslekler için bu tarz farklı çalışmalar yapıyoruz. Onları teknolojiye yönlendirerek kablosuz haberleşme teknolojileriyle ilgili çalışmalar yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Eğitim programı öğretmenlerimize yönelik olsa da öğretmenler kendi kurumlarına döndüğünde ortaokuldan lise seviyesine kadar öğrencilerimizi etkileyecek. Bu çalışmaların, öğrencilerin üniversite tercihlerini bile yönlendireceğini düşünüyoruz. Türkiye'nin her bölgesinden katılımcılarımız var. Hepsi de çok istekliydi. Ancak sınırlı kontenjan nedeniyle eleme yapmak zorunda kaldık. Çok fazla başvuru oldu. İnşallah sonraki projelerde öğretmen branşlarımızı güncellemeyi planlıyoruz."

Açılışta kimler vardı?

Açılış programına TÜRKSAT Toptan Satış Müdürü Mustafa Öner Dikdere katılarak öğretmenlere ve öğrencilere başarı diledi. Programa ayrıca Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Yetik de katıldı.

Samsun Atakum Bilim ve Sanat Merkezi'nde, "BİLSEM Öğretmenleri için HERTZ: Haberleşme, Eğitim ve...

Samsun Atakum Bilim ve Sanat Merkezi'nde, "BİLSEM Öğretmenleri için HERTZ: Haberleşme, Eğitim ve Radyo Teknolojileri Zirvesi" projesinin açılış programı gerçekleştirildi. TÜRKSAT Toptan Satış Müdürü Mustafa Öner Dikdere (sol 2) ve Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Yetik (sağ 3) açılış programına katıldı.

Samsun Atakum Bilim ve Sanat Merkezi'nde, "BİLSEM Öğretmenleri için HERTZ: Haberleşme, Eğitim ve...

İLGİLİ HABERLER

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Triatlet Berkan Kobal bisiklet kazasında hayatını kaybetti
2
Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş
3
TCG İçel (F-518) Sefine Tersanesi'nde Denize İndirildi — MİLGEM İstif Sınıfı 8. Gemi
4
Beşiktaş'ta Çöpte Bulunan Bebek: Anne Elif A. Adliyeye Sevk Edildi
5
MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025
6
İzmir Çiğli'de silahlı saldırı: 6 şüpheli gözaltında
7
Binali Yıldırım: Adaletin Yükselmesi Türkiye'yi Daha Güvenilir Kılar — Erzincan Adli Yıl Açılışı

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu