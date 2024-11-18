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Samsun'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Samsun'da bir kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı, olayın detayları gün yüzüne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 22:14
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 22:14
Samsun'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Samsun'da Cinayet Soruşturması Derinleşiyor

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin ölü bulunması sonrası başlatılan soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. B.Ö. (28) tarafından bildirilen olayda, B.K. (49) ile birlikte, Çakırlar Yalı Mahallesi 6095 Sokak'taki bir evde eğlendikleri sırada Kani Timur Ünal (52) isimli şahsı silahla yaraladığı iddia edildi.

Olay Anı ve İlk Müdahale

Polis ekipleri, ihbar üzerine söz konusu adrese giderek çilingir yardımıyla eve girdi. Evin içinde Ünal'ı hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede, Ünal'ın bacağından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözaltılar ve Tutuklama Süreci

Ekipler, soruşturma çerçevesinde B.Ö, B.K. ve A.B. (22) isimli kadını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheli B.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.B. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Cinayet Zannı ve Geçmiş Ceza

Yapılan araştırma sonucunda, silahı kullanan B.K.'nın cinayet suçundan 9 yıldır cezaevinde olduğu ve açık cezaevinden izne çıktığı belirlendi. Ayrıca, Ünal ile B.K. arasında akrabalık bağı olduğu öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde 1 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına...

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde 1 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde 1 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına...

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde 1 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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