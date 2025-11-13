Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda Uçan Tekmeyle Başlayan Kavga, Polis Müdahalesiyle Sona Erdi

Samsun İlkadım Cumhuriyet Meydanı'nda saat 15.30'da bir kişiye uçan tekme atılmasıyla başlayan kavga, polis ve çevik kuvvetin müdahalesiyle sona erdi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 17:12
Olayın Detayları

Olay, saat 15.30 sıralarında Samsun'un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi.

Kameralara yansıyan görüntülere göre, bankta oturan bir kişiye aynı yaşlardaki başka bir şahıs yaklaşıp uçan tekme ile saldırdı. Tekmenin etkisiyle kısa süreli dengesini kaybeden kişi, ayağa kalkarak saldırgana karşılık verdi.

Kavga sırasında taraflar arasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ile meydanda görevli çevik kuvvet ekipleri yaptı.

Olay yerine gelen polis ve vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden önlendi. Uçan tekme ile saldırıyı başlattığı belirtilen kişi, ekipler tarafından olay yerinden uzaklaştırılarak sakinleştirildi.

