Samsun'da Doktor Serdar Kıyak Toprağa Verildi — Cezaevinde İntihar

Kaza süsüyle eşi ve çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Dr. Serdar Kıyak, Elazığ cezaevinde intihar etti; cenazesi Samsun'da Derecik Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 13:47
Dr. Serdar Kıyak, eşi ve çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra kaldığı Elazığ Ceza İnfaz Kurumu’nda intihar etti. Cenazesi Samsun'a getirildikten sonra Büyük Cami'de kılınan namazın ardından Derecik Mezarlığı'na defnedildi.

Olayın geçmişi

Olay, 12 Eylül 2025 tarihinde Samsun'un Bafra ilçesi Asarkale mevkiinde meydana geldi. Dr. Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil, yaklaşık 30 metre yükseklikten Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Kıyak araçtan atlamayı başararak hafif yaralı kurtuldu; araçta bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak ile 3 yaşındaki çocukları ise yaşamını yitirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye dalgıcı tarafından anne ve çocuğun cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Bir sonraki gün düzenlenen cenaze töreninde, baba Serdar Kıyak bebeğinin battaniyesine sarılarak ağlamış ve "Oğlum" diye feryat etmişti.

İl ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda gözaltına alınan Dr. Serdar Kıyak hakkında, 16 Eylül 2025 tarihinde Bafra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından tutuklama kararı verildi.

Kıyak, tutuklanmasının ardından gönderildiği Bafra Kapalı Cezaevinde kendini asarak intihar teşebbüsünde bulundu; daha sonra Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi ve burada yaşamını yitirdi.

