Samsun'da Ekim'de Motosiklet Kazaları Arttı: KGYS Görüntüleri Kural İhlallerini Ortaya Koydu

Samsun'da ekim ayında motosiklet kazaları hız, kırmızı ışık ve şerit ihlallerinin etkisiyle arttı; KGYS kameraları tehlikeli anları kaydetti.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 11:34
Samsun'da Ekim Ayında Motosiklet Kazalarında Ciddi Artış

Samsun'da ekim ayında yaşanan motosiklet kazalarının büyük bölümünün hız, kırmızı ışık ve şerit ihlalleri nedeniyle gerçekleştiği belirlendi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntüler, kural tanımayan sürücülerin ve dikkatsiz yayaların risk oluşturduğunu gösteriyor.

Öne çıkan kazalar

İlkadım — Lise Caddesi / Saadet Caddesi: Lise Caddesi üzerinden seyreden 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü havada takla atarak yola savruldu; kaza anı KGYS kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Canik — Meskenler Kavşağı: Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir çocuğa, hızla gelen motosiklet sürücüsü çarptı. Hem çocuk hem de motosiklet sürücüsü yaralandı; olay kameralarda yer aldı.

Atakum — Atatürk Bulvarı İncesu Kavşağı: Bulvar yoluna çıkan bir otomobile motosiklet hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü takla atarak otomobilin tavanına düştü.

İlkadım — Karayolları Kavşağı: Motosiklet sürücüsü, otomobilin sağından geçmeye çalışırken aracın sağa dönmesi sonucu çarpışma meydana geldi ve sürücü yere düşerek yaralandı.

İlkadım — Unkapanı Kavşağı: Yaya yolundan karşıya geçmek isteyen bir çocuğa motosiklet çarptı; kaza anı kameralara anbean yansıdı.

Atakum — Atakent Kavşağı: Işık ihlali yapan bir motokuryeye otomobil çarptı. Motosikletiyle yere düşen kuryenin yaralandığı bildirildi. Ayrıca araçların sağından geçme ve çeşitli ışık ihlalleri MGYS görüntülerinde sıkça görüldü.

Ambulans ve Diğer Trafik İhlalleri

KGYS kayıtlarında, şerit ve kırmızı ışık ihlali sonucu yaşanan başka kazalar da yer aldı. Büyükşehir Belediyesi Kavşağı'nda sol şeritten gelen ambulansı fark etmeyen bir sürücünün şerit değiştirmesi üzerine ambulans ile otomobil çarpıştı; araçlarda maddi hasar oluştu.

Denizevleri Kavşağı'nda aşırı hızla kırmızı ışığı geçen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çarparak durabildi. Atatürk Bulvarı üzerinde ise kırmızı ışık ihlali ve dönüş yasağı bulunan noktalarda sola dönmeye çalışan sürücülerin kazaları KGYS kameralarına yansıdı.

Yetkililer, sürücü ve yayalara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu ve kurallara riayet edilmesi halinde bu tür kazaların önlenebileceğini vurguladı.

