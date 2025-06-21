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Samsun'da Ev Yangını: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 18:10
Samsun'da Ev Yangını: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen ev yangını, bölge halkında paniğe neden oldu. Yangında, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Helvacalı Mahallesi 113. Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın birinci katındaki Cem A. ya ait dairede, banyodaki şofbenden kaynaklanan bir yangın çıktı.

Yangının ardından durumun ciddiyeti anlaşılır anlaşılmaz, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Cem A, Safiye A, Züleyha A, Haşim A. ve Muhammet A, dumandan etkilenerek ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca, evde bulunan bir kedi de itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, evde çoğu eşyada hasar meydana geldi.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

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