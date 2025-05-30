Samsun'da FETÖ Operasyonu: 14 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Samsun Merkezli FETÖ Soruşturması Devam Ediyor

Samsun merkezli olarak yürütülen FETÖ soruşturmasında, finansal yapılanmaya yönelik iki döner zincirine baskın düzenlendi. Gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ü daha adliyeye sevk edildi.

Operasyon Detayları

Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba ve Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından, FETÖ'nün finansmanına destek veren kişiler gözaltına alındı.

Soruşturmanın Arka Planı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde, İstanbul merkezli iki döner işletmesinin sahibi olduğu ve bayiliklerini paylaştığı şubelerdeki ortakların ve yakınlarının FETÖ ile sıkı bağlantılarının bulunduğu tespit edildi. Bu durum, Kamuoyunu Bilgilendirme ve finansmanın sorgulanmasını beraberinde getirdi.

Gözaltı İşlemleri ve Sonuçları

27 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonda, meslekten ihraç edilmiş polisler, askerler, öğretmenler, savcılar ve emekli diyanet görevlilerinin yer aldığı 24 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden üçü ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldı; adliyeye sevk edilen yedi kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, FETÖ'nün ekonomik yapılanmasının deşifre edilmesi amaçlanıyor.

Samsun merkezli 3 ilde FETÖ'nün finansal yapılanmasına ilişkin iki döner zincirine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ü daha adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli 3 ilde FETÖ'nün finansal yapılanmasına ilişkin iki döner zincirine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ü daha adliyeye sevk edildi.