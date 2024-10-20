Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen bir kaçakçılık operasyonu sonucunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda kaçak sigara piyasaya sürüleceği yönünde aldıkları istihbarat üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda belirlenen adreste operasyon düzenlendi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen operasyonda, 6 bin boş makaron, 400 doldurulmuş makaron, 100 TAPDK bandrolü, 15 kilogram kaçak tütün, 2 elektrikli sigara sarma makinesi ve bir manuel sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 400 doldurulmuş makaron, 100 TAPDK bandrolü, 15 kilogram kaçak tütün, 2 elektrikli sigara sarma makinesi ve manuel sigara sarma makinesi ele geçirdi.