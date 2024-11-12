Samsun'da Kamyon Çarpması: Yaya Hayatını Kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 10 Kasım tarihinde bir kaza sonucu yaya Mesut Bahar (71) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, S.A. (31) tarafından kullanılan kamyonun, Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı'nda geri manevra yaptığı sırada meydana geldi. Bu esnada Bahar'a çarpan kamyon, sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bahar'a müdahale edilmesine rağmen kurtaramadı.

Bahar'ın hastanede hayatını kaybetmesinin ardından İlyasköy Polis Merkezi Amirliği tarafından yeniden gözaltına alınan S.A, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.