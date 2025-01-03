Samsun'da Kamyonet ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Çarşamba-Ayvacık kara yolu üzerinde, Baraj Yolu Caddesi yakınında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen M.K. yönetimindeki 55 HF 778 plakalı kamyonet, 36 yaşındaki Cüneyt G. tarafından kullanılan 55 E 2363 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası otomobil içerisinde sıkışan sürücü Cüneyt G., Samsun Büyükşehir İtfaiye Ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kazada yaralanan Cüneyt G., yanı sıra araçta bulunan Bünyamin G. (28), Özgür Can (19) ve Aynur Ç. (45), 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Cüneyt G., buradaki müdahalelerin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.