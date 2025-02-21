Samsun'da Kar Sebebiyle Yolda Kalan Araçlar Kurtarıldı

Samsun'da Yoğun Kar Yağışı Araçları Yolda Bıraktı

Samsun'un Atakum ilçesinde etkili olan kar yağışı, Serhat Caddesi'nde büyük bir trafik arsasının yaşanmasına neden oldu. Önemli bir arter olan bu cadde, halı yüklü bir kamyonun buzlanma nedeniyle kayması sonucu 3,5 saat boyunca trafiğe kapandı.

Yolda Kalan Araçlar İçin Hızla Müdahale Edildi

Olay sırasında yoldan geçmeye çalışan iki araç ve sürücüleri yolda mahsur kaldı. Aracın durumu, bölgedeki sürücüler tarafından yetkililere ihbar edildi. İhbarın ardından, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ve solüsyon aracı hızla olay yerine sevk edildi.

Yaklaşık 45 Dakikalık Çalışma ile Yol Yeniden Açıldı

Yetkililer, yaklaşık 45 dakikalık yoğun bir çalışma ile yolda kalan araçları güvenli bir noktaya çekmeyi ve trafiği yeniden açmayı başardı. Böylece Samsun'un önemli caddelerinden biri, aniden kesilen trafik akışına kavuştu.

Bu olay, kış mevsiminde dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Samsun'un Atakum ilçesinde etkili olan kar nedeniyle araçlar yolda kaldı. İlçenin en işlek caddelerinden Serhat Caddesi, halı yüklü bir kamyonun buzlanma nedeniyle kayması sonucu 3,5 saat trafiğe kapandı. Samsun Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi ve solüsyon ile yolun açılmasının ardından kamyon bulunduğu yerden hareket etti.

Samsun'un Atakum ilçesinde etkili olan kar nedeniyle araçlar yolda kaldı. İlçenin en işlek caddelerinden Serhat Caddesi, halı yüklü bir kamyonun buzlanma nedeniyle kayması sonucu 3,5 saat trafiğe kapandı. Samsun Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi ve solüsyon ile yolun açılmasının ardından kamyon bulunduğu yerden hareket etti.