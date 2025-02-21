Samsun'da Kar Sebebiyle Yolda Kalan Araçlar Kurtarıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde yoğun kar nedeniyle oluşan trafik aksaklığı kısa sürede giderildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 23:01
Samsun'da Kar Sebebiyle Yolda Kalan Araçlar Kurtarıldı

Samsun'da Yoğun Kar Yağışı Araçları Yolda Bıraktı

Samsun'un Atakum ilçesinde etkili olan kar yağışı, Serhat Caddesi'nde büyük bir trafik arsasının yaşanmasına neden oldu. Önemli bir arter olan bu cadde, halı yüklü bir kamyonun buzlanma nedeniyle kayması sonucu 3,5 saat boyunca trafiğe kapandı.

Yolda Kalan Araçlar İçin Hızla Müdahale Edildi

Olay sırasında yoldan geçmeye çalışan iki araç ve sürücüleri yolda mahsur kaldı. Aracın durumu, bölgedeki sürücüler tarafından yetkililere ihbar edildi. İhbarın ardından, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ve solüsyon aracı hızla olay yerine sevk edildi.

Yaklaşık 45 Dakikalık Çalışma ile Yol Yeniden Açıldı

Yetkililer, yaklaşık 45 dakikalık yoğun bir çalışma ile yolda kalan araçları güvenli bir noktaya çekmeyi ve trafiği yeniden açmayı başardı. Böylece Samsun'un önemli caddelerinden biri, aniden kesilen trafik akışına kavuştu.

Bu olay, kış mevsiminde dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Samsun'un Atakum ilçesinde etkili olan kar nedeniyle araçlar yolda kaldı. İlçenin en işlek...

Samsun'un Atakum ilçesinde etkili olan kar nedeniyle araçlar yolda kaldı. İlçenin en işlek caddelerinden Serhat Caddesi, halı yüklü bir kamyonun buzlanma nedeniyle kayması sonucu 3,5 saat trafiğe kapandı. Samsun Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi ve solüsyon ile yolun açılmasının ardından kamyon bulunduğu yerden hareket etti.

Samsun'un Atakum ilçesinde etkili olan kar nedeniyle araçlar yolda kaldı. İlçenin en işlek...

Samsun'un Atakum ilçesinde etkili olan kar nedeniyle araçlar yolda kaldı. İlçenin en işlek caddelerinden Serhat Caddesi, halı yüklü bir kamyonun buzlanma nedeniyle kayması sonucu 3,5 saat trafiğe kapandı. Samsun Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi ve solüsyon ile yolun açılmasının ardından kamyon bulunduğu yerden hareket etti.

İLGİLİ HABERLER

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
2
Siirt'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Bin Hap ve 1,5 Kilogram Kokain Ele Geçirildi
4
Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Tropik Hayvanlara Isı Koruması
5
Diyanet İşleri Başkanlığı Arnavutça Kur'an-ı Kerim Mealini Tanıttı
6
Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!