Samsun'da Kavşakta Çarpışma: 2 Yaralı

Samsun Canik'te kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 12:02
Canik ilçesi, Yeni Mahalle İlkadım Bulvarı viyadük altı

Kazada, İbrahim Altay yönetimindeki 61 NS 827 plakalı otomobil ile Emin Demir idaresindeki 34 PE 609 plakalı otomobil yandan çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü Emin Demir ile eşi Şehri Demir yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından bölgeye gelen ekipler, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralıları sevk etti. Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Olay yeri ve araçlardaki hasarla ilgili incelemeler devam ediyor; yetkililerden alınan bilgilere göre trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.

