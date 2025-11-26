Samsun'da Keserle Yaralama: Gökhan M. 10 Yıl 10 Ay 15 Gün Hapse Çarptırıldı

Samsun'da Keserle Yaralama Davasında Hapis Cezası

Samsun'da akrabasını keserle yaraladığı gerekçesiyle yargılanan şüpheli, mahkeme tarafından ağır hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.

Olayın Detayları

Olay, 2023 yılı Ekim ayında Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan M. (23) çıkan tartışmada uzaktan akrabası olan Oğulcan K. (27)'yi keserle kafasından yaraladı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma ve Yargılama Süreci

İlk aşamada elektronik kelepçe ile ev hapsi uygulanan Gökhan M. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Yargılama sürecinde ev hapsi kaldırılan ve tutuksuz yargılanan sanık, karar duruşmasında tekrar hakim karşısına çıktı.

Mahkemenin Kararı

Mahkeme, sanığı 10 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi. Duruşma sonrası Gökhan M., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

