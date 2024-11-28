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Samsun'da Ladik Gölü Kış Manzarası ile Dondu

Samsun'un Ladik Gölü, kar yağışı ve düşük sıcaklıklarla kısmen donarak muhteşem bir kış manzarası sundu.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:09
Samsun'da Ladik Gölü Kış Manzarası ile Dondu

Samsun'da Ladik Gölü'nde Kış Güzelliği

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Ladik Gölü, etkili olan kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Yapılan ölçümlere göre, gölün yüzeyinin bir bölümü donarken, çevre de karla kaplandı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesi, gölü kış atmosferine büründürmüştür.

Gölün Buzla Kaplanan Yüzeyi

Ladik Gölü, 870 hektarlık alanı ile yüzen adalar ve çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Kıyıya yakın alanlarda meydana gelen don olayı, gölün yüzeyinin buzla kapanmasına neden oldu. Buz üstünde biriken kar kalınlığı ise yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

Yaz aylarında ortalama 70 santimetreye kadar düşen göl düzeyinin, kar yağışı ile beraber yükselmesi dikkat çekiyor. Yağışların ardından ortaya çıkan yüzen adacıklar, tamamen beyaz bir görüntüye bürünmüştür.

Kışın Doğal Güzellikleri

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışın gölden aldığı güzellikleri vurgulayarak, "Gölün üzerinde yüzen adacıkların olduğunu dile getirerek, çevresinde endemik bitki türleri, kuş türleri ve turna balığı bulunduğunu belirtti. Kış ayları, göle farklı bir estetik katıyor. Eskiden dedelerimiz, gölün yüzeyinin 50 santimetreye ulaştığını ve karşı köylere buzun üzerinde yürüyerek geçtiklerini anlatırlardı. Bu doğal güzelliği herkesin görmesini isteriz." dedi. Ayrıca, göl çevresinde belediyeye ait bungalov evlerin bulunduğunu da ekledi.

Karla kaplı Ladik Gölü, dron ile alınan görüntülerle gözler önüne seriliyor ve bu doğal güzellik, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun'un Ladik ilçesinde yer alan Ladik Gölü'nün çevresi yağan karla birlikte beyaz örtüyle...

Samsun'un Ladik ilçesinde yer alan Ladik Gölü'nün çevresi yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı, gölün yüzeyinin bir bölümü dondu. Yüzen adaları olan, turna balığına ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan 870 hektarlık Ladik Gölü'nün kıyıya yakın yüzeyi buzla kaplandı.

Samsun'un Ladik ilçesinde yer alan Ladik Gölü'nün çevresi yağan karla birlikte beyaz örtüyle...

Samsun'un Ladik ilçesinde yer alan Ladik Gölü'nün çevresi yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı, gölün yüzeyinin bir bölümü dondu. Yüzen adaları olan, turna balığına ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan 870 hektarlık Ladik Gölü'nün kıyıya yakın yüzeyi buzla kaplandı.

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