Samsun'da Meteor Heyecanı: Çarşamba'da Düşme Anı Kamerada

Samsun'da Meteor Heyecanı

Samsun'da atmosfere giren meteor gece gökyüzünü aydınlatarak kısa süreli paniğe neden oldu. Olayın 2 Ocak saat 22.10'da meydana geldiği bildirildi.

Olayın Detayları ve Görüntüler

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi Kanalsırtı mevkii üzerinde gözlemlenen meteor, çıplak gözle net şekilde görüldü ve gökyüzünde kısa süreli bir ışık hüzmesi oluşturdu. Olayın Türkiye'nin farklı illerinden de izlendiği belirtildi.

Olay sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı, ancak meteorun düşmesi yöre sakinleri arasında kısa süreli heyecana yol açtı. Meteorun düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı ve görüntüler yeni ortaya çıktı.

Görüntüler, meteorun atmosfere giriş anını ve yarattığı ışık etkisini net şekilde kaydediyor. Yetkililer ve vatandaşlar tarafından paylaşılan bu kayıtlar olayın tespit edilmesine ve halk arasındaki merakın giderilmesine katkı sağladı.

