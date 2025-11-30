Samsun'da motosiklette silahlı saldırı: 2 genç yaralandı

Samsun Canik'te motosiklet üzerinde oturan Kadirhan Y. (20) ve Yusuf İ.Ç. (18) kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısında yaralandı; saldırganlar kaçtı, polis soruşturuyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 17:42
Samsun'da motosiklette silahlı saldırı: 2 genç yaralandı

Samsun'da motosiklette silahlı saldırı: 2 genç yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde motosiklet üzerinde oturan iki genç, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Olayda 2 kişi yaralandı ve saldırganlar bölgeden kaçtı.

Olayın ayrıntıları

Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet üzerinde sohbet eden Kadirhan Y. (20) ile Yusuf İ.Ç. (18)'ye kimliği belirsiz şahıslar tarafından tabancayla ateş açıldığı bildirildi.

Yaralanan gençler, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurşunların bina giriş kapısına, ayakkabı dükkanının vitrin camına ve gençlerin üzerinde oturdukları motosiklete de isabet ettiği öğrenildi.

Kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

