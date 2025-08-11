Samsun'da Pikap ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Samsun'un Ladik İlçesinde Kaza: 4 Yaralı

Samsun'un Ladik ilçesinde, Erzincan Caddesi'nde meydana gelen trajik bir kazada, bir pikap ile otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı.

Olay, S.S. tarafından kullanılan 07 GZK 97 plakalı pikap ile A.R.K. idaresindeki 34 RYY 22 plakalı otomobilin çarpışması sonrasında gerçekleşti. Kazada, her iki araçta bulunan sürücüler ile birlikte pikapta bulunan E.Ç. ve otomobildeki Ş.K. yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hızlı bir şekilde Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan Ş.K. ve A.R.K., daha ileri tedavi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Samsun'un Ladik ilçesinde pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Ladik ilçesinde pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.