DOLAR
40,7 0%
EURO
47,29 0,25%
ALTIN
4.392,98 1,15%
BITCOIN
4.856.282,53 -0,57%

Samsun'da Pikap ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Samsun'un Ladik ilçesinde meydana gelen kazada, pikap ve otomobil çarpıştı; 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 21:10
Samsun'da Pikap ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Samsun'un Ladik İlçesinde Kaza: 4 Yaralı

Samsun'un Ladik ilçesinde, Erzincan Caddesi'nde meydana gelen trajik bir kazada, bir pikap ile otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı.

Olay, S.S. tarafından kullanılan 07 GZK 97 plakalı pikap ile A.R.K. idaresindeki 34 RYY 22 plakalı otomobilin çarpışması sonrasında gerçekleşti. Kazada, her iki araçta bulunan sürücüler ile birlikte pikapta bulunan E.Ç. ve otomobildeki Ş.K. yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hızlı bir şekilde Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan Ş.K. ve A.R.K., daha ileri tedavi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Samsun'un Ladik ilçesinde pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Ladik ilçesinde pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Ladik ilçesinde pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Ladik ilçesinde pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'deki Orman Yangınında Ekip Alevlerden Kurtarıldı
2
Suriye'de İsrail Karşıtı Gösteriler: Binlerce Kişi Gazze İçin Sokağa Çıktı
3
Adana'da Yangın Kontrol Altına Alındı: İki Katlı Ev Küller Altında Kaldı
4
Erzincan'da 449 Polis Adayı Mezun Oldu
5
Bakan Güler'den Metan Gazı Şehitlerine Başsağlığı Mesajı
6
Yalova'da Sosyal Butik ile Bedava Alışveriş Fırsatı
7
Çorum'da Kadın İstihdamını Destekleyen KİPAP Projesi Başlatıldı

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi