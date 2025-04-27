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Samsun'da Sahte Altın Çetesi Çökertildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 2 zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 12:09
Samsun'da Sahte Altın Çetesi Çökertildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, kuyumculara sahte altın satmaya yönelik bir girişim, Çarşamba ve Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından engellendi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, sahte altın zincir bozdurmaya çalışan iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan takip sonucunda, şüphelilerden H.Y.K. (49), Terme'de bir kuyumcuda altın bozdurmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Zanlının üzerinde, 95 bin lira ve sahte altın zinciri bulundu.

Olay yerine gözcülük yapan ve H.Y.K.'nın yakalandığını fark eden O.K. (49), kaçmaya çalıştığı araçta kısa sürede yakalandı. Araçta yapılan aramada ise 230 bin lira, 6 çeyrek altın ve 1 yarım altın ele geçirildi.

Şüphelilerin daha önce de benzer dolandırıcılık suçlarından sabıkalı olduğu ve başka illerden Samsun'a geldikleri, ayrıca Çarşamba'da 2, Terme'de 2 ve İlkadım'da 1 olmak üzere toplam 5 kişinin mağdur edildiği belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında, nitelikli dolandırıcılık ve parada sahtecilik suçlarından soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı....

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 230 bin lira, 6 çeyrek altın ve 1 yarım altın ele geçirildi.

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