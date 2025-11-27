Samsun'da Şehit Emre Altıok'un Mezarına Duygusal Ziyaret

C130 kazasında şehit olan Emre Altıok'un Tekkeköy'deki mezarını, 33 yıl önce şehit olan İlhan Hamlı'nın ağabeyi Ayhan Hamlı ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:31
Samsun'da Şehit Emre Altıok'un Mezarına Duygusal Ziyaret

Samsun'da Şehit Emre Altıok'un Mezarına Duygusal Ziyaret

Tekkeköy Ovabaşı Mezarlığı'nda anma

Azerbaycan-Gürcistan sınırında 11 Kasım tarihinde düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 askeri kargo uçağında şehit olan Samsunlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un mezarı sık sık ziyaret ediliyor.

Tekkeköy Ovabaşı Mezarlığı'ndaki şehidin mezarını, 33 yıl önce şehit olan Samsunlu Astsubay İlhan Hamlı'nın ağabeyi Ayhan Hamlı da ziyaret etti; burada hem dua etti hem de duygusal anlar yaşandı.

14 Kasım Cuma günü Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen askeri törenle defnedilen Emre Altıok'un kabrinde Ayhan Hamlı, şehide Fatiha okuyarak dua etti. Ziyaret sırasında Hamlı, toprağa dokunarak duygularını ifade etti.

Ayhan Hamlı ziyaret sırasında duygularını şöyle paylaştı:

"Allah hiç kimseye evlat ve kardeş acısı yaşatmasın. Bu acının en tarifsizi şehit acısıdır. 33 yıl önce birebir yaşadığımız şehit acısı yüreğimizde aynı sıcaklığıyla devam ediyor. Şehitlerimizi unutmayalım, onlara vefa borcumuz var. Şehitlerimizi unutur veya unutturursak, onlara ihanet edersek kanımız kurusun. Bütün şehitlerimizin mekânları cennet olsun. Şehitlerimiz her zamankinden daha çok vefaya ihtiyaç duyuyor."

