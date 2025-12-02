Samsun'da Silahlı Saldırı: 1’i Çocuk 7 Kişi Tutuklandı

Olayın ayrıntıları

Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde geçen pazar meydana gelen silahlı saldırıda, 4 motosikletle olay yerine gelen saldırganların 2 ayrı tabancayla ateş açması sonucu Kadirhan Y. (20) ile Yusuf İ.Ç. (18) yaralandı.

Yaralı gençler ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre Kadirhan Y.'nin hayati tehlikesi bulunuyor. Kurşunların bina giriş kapısına, ayakkabı dükkanının vitrin camına ve gençlerin üzerinde oturdukları motosiklete de isabet ettiği belirlendi.

Soruşturma ve gözaltılar

Polisin çalışmasında olayın kavga sonrası devamı şeklinde geliştiği, saldırının 4 motosikletle bölgeye gelen şüphelilerce gerçekleştirildiği tespit edildi. Yapılan tespitlere göre 1’i yaşı 18’den küçük olmak üzere toplam 7 kişi olayla bağlantılı bulundu.

Gözaltına alınan zanlılar; E.İ. (22), A.S. (24), K.R. (18), Y.S. (26), S.E.Ç. (18), G.S. (20) ile 15 yaşındaki B.S. olarak açıklandı. 15 yaşındaki çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Diğer şüpheliler ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sorgulandı.

Mahkeme kararı

Cinayet Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan toplam 7 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan zanlılar, yetişkinler Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne, çocuk ise Kavak Çocuk Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

