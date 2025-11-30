Samsun'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, 7 Kişi Gözaltına Alındı

Canik'te motosiklet üzerinde oturan 2 genç silahlı saldırıya uğradı; 1'i ağır, 7 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 19:58
Canik'te motosiklet üzerinde saldırı

Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Motosiklet üzerinde sohbet eden Kadirhan Y. (20) ile Yusuf İ.Ç. (18) kimliği belirsiz şahısların tabancayla açtığı ateş sonucu yaralandı.

Yaralı gençler ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadirhan Y.’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kurşunların bina giriş kapısına, ayakkabı dükkanının vitrin camına ve gençlerin üzerinde oturdukları motosiklete isabet ettiği belirlendi.

Polisin yaptığı araştırmada olaya 1’i yaşı 18’den küçük olmak üzere 7 kişinin karıştığı tespit edildi. Saldırganların olay yerine 4 motosikletle gelip ateş açtıktan sonra kaçtıkları belirlendi.

Olayla bağlantılı olarak; E.İ. (22), A.S. (24), K.R. (18), Y.S. (26), S.E.Ç. (18), G.S. (20) ve 15 yaşındaki B.S. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 15 yaşındaki çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

