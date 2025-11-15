Samsun'da soba parladı: 2 kişi dumandan etkilendi, küçük kız kedisi için ağladı

Samsun'da İlkadım Hastane Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın giriş katında sobadan çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi; küçük kız kurtarılan kedisi için ağladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 21:03
Samsun'da bir apartman dairesinde sobadan çıkan yangın, kısa sürede mahalleyi alarma geçirdi. Olayda dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırılırken, kurtarılan kedisi için ağlayan küçük kızın görüntüleri duygusal anlar oluşturdu.

Olayın detayları

Yangın, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sobanın aniden parlaması sonucu evde yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda 2 kişi dumandan etkilendi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evde maddi hasar oluştu.

Duygusal anlar

Yangından son anda kurtarılan kedisi için ağlayan küçük bir kızın tepkisi, olay yerinde bulunanlar arasında duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Kurtarma ve müdahale çalışmaları sırasında mahalle sakinleri ve ekipler bu anlara tanıklık etti.

