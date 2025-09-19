Samsun'da TCSG-Dost Ziyarete Açıldı

Samsun'da 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Sahil Güvenlik arama kurtarma gemisi TCSG-Dost halkın ziyaretine açıldı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 15:48
19 Eylül Gaziler Günü etkinliği kapsamında halk gemiyi tanıma fırsatı buldu

Samsun'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Sahil Güvenlik arama kurtarma gemisi TCSG-Dost ziyarete açıldı.

TCSG-Dost, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı rıhtımına demirleyerek vatandaşların erişimine sunuldu. Ziyaretçiler rıhtıma gelerek gemiyi yakından görme imkânı buldu.

TCSG-Dost Komutanlığında görevli personel, ziyaretçilere geminin görevleri ve donanımı hakkında bilgi verdi. Ziyarete açık bölümleri gezen vatandaşlar, gemiyi tanıma ve personelle doğrudan görüşme fırsatı yakaladı.

Etkinlik, hem gaziler anısına saygı duruşu niteliği taşıdı hem de Sahil Güvenlik hizmetlerinin tanıtımına katkı sağladı.

Samsun'da TCSG-Dost Ziyarete Açıldı

