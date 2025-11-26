Samsun'da Terziliğin Altın Çağı Tadilata Döndü: 48 Yıllık Terzi Uslucan

Samsun'da 48 yıllık terzi Bekir Uslucan, özel dikimin azaldığını, son ceket siparişini 6 ay önce aldığını ve terziliğin tadilata dönüştüğünü söylüyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 14:42
Samsun'da Terziliğin Altın Çağı Tadilata Döndü: 48 Yıllık Terzi Uslucan

Samsun'da terziliğin altın çağı tadilata dönüştü

48 yıllık terzi Bekir Uslucan mesleğin dönüşümünü anlattı

48 yıllık terzi Bekir Uslucan, özel dikimin neredeyse yok denecek kadar azaldığını, en son 6 ay önce bir ceket dikme fırsatı bulduğunu söyledi.

Eskiden takım elbise, pantolon, ceket ve gömlek diken terziler, bugün paça kısaltma, daraltma, tamirat ve tadilat işleriyle ayakta durmaya çalışıyor. Çırak yetişmemesi ve konfeksiyon ürünlerinin yaygınlaşması mesleğin geleceğini tehdit ediyor.

Samsun'da 48 yıldır terzilik yapan 61 yaşındaki Uslucan, mesleğin geleceği konusunda umutlu olmakla birlikte özel dikimin tamamen kaybolmasından endişe duyduğunu belirtti. Uslucan, "Terziliğe 13 yaşında çırak olarak başladım. 18 yaşında da esnaf olarak dükkan açtım." dedi ve "Eski yıllara göre günümüzde mesleğimiz çok kan kaybediyor. Yeni terziler yetişmiyor." ifadelerini kullandı.

Ekonomik sebeplerle insanların zanaata ulaşmasının zorlaştığını vurgulayan Uslucan, "İster istemez bizim mesleğimiz de zanaattan sanata dönüştü. Vatandaş şu anda emeğimize ulaşamıyor." diye konuştu. Hazır giyimin gölgesinde ayakta durmaya çalışan terziler, kazançları azalmasına karşın mesleklerini sürdürmek için yılların birikimiyle direniyor.

Uslucan, özel dikimin yok denecek kadar azaldığını belirterek, "Eskisi gibi takım elbise siparişleri gelmiyor. Hâlâ meraklısı var ama ekonomik şartlar uygun değil. Şu anda mesleği tadilatlarla sürdürmeye çalışıyoruz. Açık konuşmak gerekirse sanatımızın geleceği için çok umutlu değilim." dedi.

Uslucan ayrıca, "En son 6 ay önce bir ceket diktim. Müşteri tekrar diktirmek istedi ama fiyat nedeniyle vazgeçti. Bugün bir takım elbise dikimi 15–20 bin TL arasında değişiyor ve vatandaşın buna ulaşması zor. Bundan sonra biz de sanırım hazır giyime yönelmek zorunda kalacağız." diyerek meslekteki dönüşümü özetledi.

SAMSUN’DA 48 YILDIR TERZİLİK YAPAN BİR ESNAF MESLEKLERİNİN GİDEREK KAN KAYBETTİĞİNİ VE TADİLAT...

SAMSUN’DA 48 YILDIR TERZİLİK YAPAN BİR ESNAF MESLEKLERİNİN GİDEREK KAN KAYBETTİĞİNİ VE TADİLAT HARİÇ EN SON 6 AY ÖNCE BİR CEKET DİKME FIRSATI OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

48 YILLIK TERZİ TERZİ BEKİR USLUCAN, TALİDAT VE TAMİRAT HARİÇ EN SON 6 AY ÖNCE BİR CEKET DİKTİĞİNİ...

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da 25 Kasım'da Kadınlara Özel 'Ceylin' Film Gösterimi
2
Bursa'da Resmi Polis Kıyafetiyle Kurgu Video Çeken 2 Kişi Gözaltına Alındı
3
Kastamonu'da 10 Litre Etil ve 15 Şişe El Yapımı Alkol Ele Geçirildi
4
Islama Köfte Dünya 59’uncu Sırada — Sakarya’nın Tescilli Lezzeti
5
Büyükçekmece’de 3 Kişinin Öldüğü Cinayetin Şüphelisi Yakalandı, Adliyeye Sevk Edildi
6
Kastamonu'da Çiftlik Evlerini Kenevir Serasına Çeviren Sanıkların Yargılanması Sürüyor
7
Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi sona erdi: Kadın memur kurtarıldı

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama