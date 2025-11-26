Samsun'da Terziliğin Altın Çağı Tadilata Döndü: 48 Yıllık Terzi Uslucan

Samsun'da terziliğin altın çağı tadilata dönüştü

48 yıllık terzi Bekir Uslucan mesleğin dönüşümünü anlattı

48 yıllık terzi Bekir Uslucan, özel dikimin neredeyse yok denecek kadar azaldığını, en son 6 ay önce bir ceket dikme fırsatı bulduğunu söyledi.

Eskiden takım elbise, pantolon, ceket ve gömlek diken terziler, bugün paça kısaltma, daraltma, tamirat ve tadilat işleriyle ayakta durmaya çalışıyor. Çırak yetişmemesi ve konfeksiyon ürünlerinin yaygınlaşması mesleğin geleceğini tehdit ediyor.

Samsun'da 48 yıldır terzilik yapan 61 yaşındaki Uslucan, mesleğin geleceği konusunda umutlu olmakla birlikte özel dikimin tamamen kaybolmasından endişe duyduğunu belirtti. Uslucan, "Terziliğe 13 yaşında çırak olarak başladım. 18 yaşında da esnaf olarak dükkan açtım." dedi ve "Eski yıllara göre günümüzde mesleğimiz çok kan kaybediyor. Yeni terziler yetişmiyor." ifadelerini kullandı.

Ekonomik sebeplerle insanların zanaata ulaşmasının zorlaştığını vurgulayan Uslucan, "İster istemez bizim mesleğimiz de zanaattan sanata dönüştü. Vatandaş şu anda emeğimize ulaşamıyor." diye konuştu. Hazır giyimin gölgesinde ayakta durmaya çalışan terziler, kazançları azalmasına karşın mesleklerini sürdürmek için yılların birikimiyle direniyor.

Uslucan, özel dikimin yok denecek kadar azaldığını belirterek, "Eskisi gibi takım elbise siparişleri gelmiyor. Hâlâ meraklısı var ama ekonomik şartlar uygun değil. Şu anda mesleği tadilatlarla sürdürmeye çalışıyoruz. Açık konuşmak gerekirse sanatımızın geleceği için çok umutlu değilim." dedi.

Uslucan ayrıca, "En son 6 ay önce bir ceket diktim. Müşteri tekrar diktirmek istedi ama fiyat nedeniyle vazgeçti. Bugün bir takım elbise dikimi 15–20 bin TL arasında değişiyor ve vatandaşın buna ulaşması zor. Bundan sonra biz de sanırım hazır giyime yönelmek zorunda kalacağız." diyerek meslekteki dönüşümü özetledi.

