Samsun'da Uyuşturucu Attıkları Belirlenen 3 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Polisi Fark Eden 3 Şüpheli Uyuşturucu Atarken Yakalandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, polisi fark eden üç kişi, pencereden uyuşturucu madde atarken yakalandı. Olay, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kavga ihbarına gitmesiyle ortaya çıktı.

Polis ekipleri, ihbar doğrultusunda gittikleri inşaatta, K.D. (20), M.K.B. (20) ve G.Ç. (23) isimli kişilerin alkol aldıklarını belirledi. Ancak, ekiplerin geldiğini fark eden zanlılardan M.K.B., inşaatın penceresinden uyuşturucu madde attı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 11 tabanca fişeği ve 16 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar, emniyete götürülerek adli işlem başlatıldı. Bu olay, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.