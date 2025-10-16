Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: 6 Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonlarında 6 Şüpheli Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde yürüttüğü uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan zanlılardan 6'sı tutuklandı. Operasyonlarla ilgili adli süreç ve ele geçen maddelere ilişkin detaylar paylaşıldı.

Operasyonun yürütülmesi ve ele geçirilenler

Operasyonlar, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş Şubesi ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde belirlenen adreslere düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 12 bin 793 sentetik ecza hapı, 1 litre likit esrar, 191,9 gram sentetik uyuşturucu, 2 esrarlı sigara ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltılar ve adli süreç

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar A.M. (31), S.C. (21), S.S. (32), H.C. (49), M.B. (25), Y.E.A. (19) ve F.K. (20) olarak kaydedildi. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.M., S.S., H.C., M.B., Y.E.A. ile F.K. tutuklandı; S.C. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.