Samsun'daki Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Samsun’da Sağanak Yağışın Getirdiği Zorluklar

Samsun'da aniden etkili olan sağanak yağmur, kenti olumsuz yönde etkiledi. Yağış sonucunda, İlkadım ilçesinde bulunan iki okulun bodrum katları suyla doldu. Kent halkı, ani yağış nedeniyle zorlu anlar yaşadı.

Yağışın Etkileri ve Alınan Önlemler

Öğleden sonra başlayan sağanak, caddelerde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Trafik ekipleri, suyla dolan 100. Yıl Bulvarı Kilise Kavşağı'ndaki alt geçidi güvenli olmadığı için trafiğe kapadı. Baruthane mevkisindeki Gençlik Parkı Kavşağı'nda da biriken su nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, Cumhuriyet Meydanı Kavşağı ile arası da su birikintilerinin oluşturduğu aksamalarla karşı karşıya kaldı.

Tekkeköy’de Durum Farklı Değil

Bunun yanı sıra, Tekkeköy ilçesinde de sağanak etkili oldu. Tekkeköy İlkokulu ve Şehit Nejat Yaman Ortaokulu’nun bodrum katlarının su bastığı bildirildi. Yerel halk, 19 Mayıs Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda biriken sularla mücadele etti.

İtfaiye ekipleri, su tahliyesi için hızla harekete geçti ve hem okullarda hem de yollarda çalışmalara başladı. Kent sakinleri, hazırlıksız yakalandıkları yağışla başa çıkmaya çalıştı.