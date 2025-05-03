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Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Doktor Mucize' İle Erbaa'da

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 'Doktor Mucize' operasını Erbaa'da sahneleyerek sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 22:32
Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Doktor Mucize' İle Erbaa'da

Samsun Devlet Opera ve Balesi Erbaa'da 'Doktor Mucize' Operasını Sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Georges Bizet'in ödüllü eseri 'Doktor Mucize''yi Tokat'ın Erbaa ilçesinde sanatseverlerle buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu'yu sanatın birleştirici gücü ile buluşturma amacı taşıyan festival, 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde Şırnak'ta gerçekleştirilen proje kapsamında devam ediyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesine gelen Samsun Devlet Opera ve Balesi ekibi, turnenin son eseri olan 'Doktor Mucize''yi Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahneledi. Bu eser, Bertrand de Vigneulles tarafından kurulan komik bir hikaye ile izleyici karşısına çıktı.

Bizet'in, 18 yaşında besteleyip, Jacques Offenbach'ın düzenlediği yarışmada birincilik ödülü kazandığı 'Doktor Mucize', Şahan Gürkan'ın rejisörlüğünde sahnelendi. Librettosunu ise Leon Battu ve Ludovic Halevy birlikte kaleme aldı. Eser, doktor kılığına giren Yüzbaşı Silvio ve sevgilisi Lauretta'nın komik kavuşma serüvenini anlatıyor.

Eserin koreografisini Arzu Kaya, dekorunu Gülden Sayıl, kostümlerini Gülnur Çağlayan Tuluk ve ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz yaptı. Tek perdelik esere Erbaalı sanatseverlerden büyük ilgi gösterildi.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Georges Bizet'in...

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını Tokat'ın Erbaa ilçesinde sanatseverlerle buluşturdu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Georges Bizet'in...

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını Tokat'ın Erbaa ilçesinde sanatseverlerle buluşturdu.

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