Samsun İlkadım'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 712 Kapsül Ele Geçirildi

Samsun İlkadım'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun’un İlkadım ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 5 bin 712 kapsül uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

İlkadım ilçesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreste arama yapıldı.

Aramada, şüpheli M.Ö. (23) isimli şahsın ikametinde 5 bin 712 kapsül uyuşturucu hap (sentetik ecza) ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişi hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

